Несколько детских садов Казани остались без отопления из-за коммунальной аварии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Советском аварии Казани из-за аварии на теплосетях без отопления остались несколько детских садов. Об этом сообщили в Управлении образования города.

Родителей детей из детсадов, оставшихся без тепла, оповестили о случившемся. Из двух учреждений всех воспитанников уже забрали, еще в одном они пока остаются.



— На это время включили обогреватели, а потом детей перевезут во второе здание, если все-таки родители не смогут забрать до конца рабочего дня, — уточнили в Управлении образования Казани.

Прошлой зимой в Татарстане произошло шесть крупномасштабных отключений тепла из-за сверхнормативного износа теплосетей. В результате без отопления в морозы оставались 25 тысяч человек и свыше 20 социально значимых объектов и административных зданий.

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Татьяна Демина