Оборот оптовой торговли в Татарстане достиг 3,3 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане оборот оптовой торговли по итогам января — ноября 2023 года достиг 3,3 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 19,8%.

По обороту оптовой торговли Татарстан занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе. В топ-3 входят также Нижегородская область (2,5 трлн рублей) и Самарская область (1,56 трлн рублей).

Наименьший среди 14 регионов ПФО оборот оптовой торговли по итогам января — ноября 2023 года зарегистрировали в Мордовии. Он составил 139 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18%.

По темпу роста оборота оптовой торговли Татарстан в Приволжском федеральном округе по итогам 11 месяцев занял 3-е место. Республику опередили Башкортостан (+23,2%) и Нижегородская область (+22%).

Наименьший прирост оборота оптовой торговли за январь — ноябрь 2023 года зарегистрировали в Пермском крае — на 7%. Он достиг 941,3 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В одном из 14 регионов ПФО зафиксировали сокращение оборота оптовой торговли. Показатель уменьшился на 20,9% — это Оренбургская область. За 11 месяцев 2023 года показатель в этом регионе составил 459,3 млрд рублей, следует из данных Росстата.

В целом в ПФО оборот оптовой торговли по итогам января — ноября 2023 года составил 12,9 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 15,4%.

Оборот розничной торговли в Татарстане по итогам января — ноября 2023 года составил 1,257 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 10,7%.



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Татьяна Демина