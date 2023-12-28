Оборот розничной торговли в Татарстане вырос на 10,7%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января — ноября 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 1,257 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 10,7%.

По обороту розничной торговли за 11 месяцев Татарстан стал лидером в Приволжском федеральном округе. На втором месте Башкортостан — 1,12 трлн рублей. Топ-3 замыкает Нижегородская область — 983,5 млрд рублей.

Наименьший среди 14 регионов Приволжского федерального округа оборот розничной торговли по итогам января — ноября зарегистрировали в соседней с Татарстаном Республике Марий Эл. Он увеличился по сравнению с 11 месяцами прошлого года на 4,8% и составил 116,7 млрд рублей.

По темпу роста оборота розничной торговли Татарстан в ПФО разделил второе место с Башкортостаном. Лидером стала Мордовия, где показатель по отношению к январю — ноябрю 2022 года вырос на 12,6%, до 143,4 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе оборот розничной торговли по итогам 11 месяцев 2023 года оценивается почти в 7,4 трлн рублей, следует из данных Росстата. Это на 8% больше, чем за январь — ноябрь прошлого года.

Напомним, за январь — октябрь 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане оценивался в 1,13 трлн рублей. Он показал рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 10,2%.



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Татьяна Демина