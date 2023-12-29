Больше половины казанцев, страдающих аллергией, в Новый год позволяют себе есть любые блюда

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

31 декабря позволяют себе есть любые продукты, несмотря на имеющиеся аллергии, почти 60% жителей Казани. Отказываются от «опасных» продуктов лишь треть горожан, сообщают аналитики компаний «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах».

Пробовать все блюда с праздничного стола в новогоднюю ночь разрешают себе 59% казанцев, страдающих аллергией. Продолжают соблюдать диету 32% горожан, пьют антигистаминные препараты — 9%. При этом в остальное время года пищевые привычки респондентов выглядят почти так же.

Кроме непереносимости некоторых продуктов питания, участники исследования рассказывали об аллергии на цветы или пыльцу (18%), укусы насекомых (18%), холод (18%), а также некоторые лекарственные средства (14%). Сталкивается с проблемами из-за аллергии подавляющее большинство казанцев — 82%. Им мешают реакция организма (37%), ограничения в еде и необходимость принимать препараты (18%), ощущение постоянного дискомфорта (18%) и постоянный контроль питания (9%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Каждый второй горожанин — 50% — узнавал об аллергии случайно. Также источниками информации стали анализы (23%), рассказы родителей (14%) и специальные генетические тесты (13%).

Напомним, универсальное питание, полезное для организма человека в любое время года, — это средиземноморская диета. Ее основу составляют растительные продукты, такие как фрукты, овощи, орехи и бобовые. Также такой план питания предполагает включение в рацион цельнозерновых продуктов, оливкового масла и специй.

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Галия Гаифуллина