Режим работы офисов Банка «Аверс» в новогодние праздники

Фото: realnoevremya.ru

Банк «Аверс» поздравляет всех с наступающим новым, 2024 годом и Рождеством!



Пусть эти праздничные дни принесут вам тепло и счастье, а 2024 год будет полон чудесных сюрпризов и достижений. Здоровья, добра и финансового благополучия в новом году!

В связи с праздничными днями Банк «Аверс» обращает ваше внимание на изменение режима работы офисов.



Обслуживание клиентов в офисах по адресам: г. Казань, ул. Мусы Джалиля, 5 (Головной офис) и г. Нижнекамск, ул. Мира, 11 (ДО №2 в г.Нижнекамске), — осуществляется 5 и 8 января 2024 года с 10.00 до 14.00.



В других офисах с 1 января по 8 января 2024 года клиенты Банка не обслуживаются.



С 9 января 2024 года офисы Банка работают в обычном режиме.



В новогодние праздники Банк рекомендует отдавать предпочтение дистанционным сервисам банковского обслуживания. Совершение основных операций и оплата платежей доступны в интернет-банке Аверс Online 2.0.



Подробная информация по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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