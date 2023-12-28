В октябре среднемесячная зарплата в Татарстане выросла на 20,9%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций Татарстана в октябре 2023 года составила 62 460 рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она выросла на 20,9%, а по отношению к сентябрю этого года — на 1,1%.



По темпу роста среднемесячной зарплаты в годовом выражении Татарстан в Приволжском федеральном округе опередили два региона. Это соседние республики Марий Эл (+26%) и Чувашия (+23,4%).

В абсолютном выражении Татарстана в ПФО занял 2-е место по размеру среднемесячной зарплаты. Республика уступила Пермскому краю, где показатель составил 63 268 рублей, увеличившись по сравнению с октябрем 2022 года на 18,6%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе среднемесячная зарплата в октябре 2023 года составила 55 491 рубль, следует из данных Росстата. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она выросла на 17,9%, по отношению к сентябрю — на 2,6%.

Напомним, в сентябре 2023 года Татарстан занял второе место в Приволжском федеральном округе по темпу роста среднемесячной зарплаты. Она увеличилась по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 20,6%, до 61 990 рублей.



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Татьяна Демина