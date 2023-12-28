Айгуль Латыпова о катке на «Черном озере» в Казани: «Погода нам не благоволит»

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В центре Казани каток в парке «Черное озеро» по-прежнему не открыт из-за слишком теплой погоды. Об этом на пресс-конференции рассказала глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.



— Пока каток в парке «Черное озеро» не открыт. Погода нам не благоволит пока своими условиями для того, чтобы лед полностью замерз и был пригоден для безопасного катания горожан. Но мы очень надеемся, что к 31 декабря мы все-таки — не знаю, будем танцевать с бубнами, просить пощады, чтобы был чуть-чуть больше минус и соответственно мы бы смогли, как всегда, тепло и уютно встретить Новый год в парке «Черное озеро», — заявила она.

Айгуль Латыпова напомнила, что это одно из пространств, где в Казани организуют встречу Нового года. Праздничная программа продлится до 3 часов ночи 1 января.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Также жители Казани могут провести новогоднюю ночь у главной елки Казани, расположенной у «Чаши». Ее открыли в городе 26 декабря.

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Татьяна Демина