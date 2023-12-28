В домах жителей Казани в 2024 году продолжат устанавливать пожарные извещатели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В домах ряда жителей Казани в 2024 году продолжат устанавливать дымовые пожарные извещатели в качестве меры поддержки, следует из постановления.



На такую поддержку смогут рассчитывать такие категории жителей Казани, как малоимущие многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами на социальном обслуживании и несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положении, социально неблагополучные семьи, но не признанные таковыми. Помощь окажут ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий. Также извещатели установят у одиноко проживающих граждан в возрасте от 80 лет.

Для установки пожарных извещателей гражданам следует написать заявление в администрацию своего района до 15 марта 2024 года. К заявлению необходимо приложить документы: заявление в свободной форме, копию паспорта, копии документов, удостоверяющих право на получение мер социальной поддержки и подтверждающих право на занимаемое жилое помещение.

Пожарные извещатели планируют установить в квартирах до августа 2024 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В марте Татарстан выделил более 127 млн рублей на установку автономных дымовых пожарных извещателей в жилье многодетных семей. АДПИ установили более чем в 70 тысяч семей. Согласно изменениям в правилах противопожарного режима, в России ввели требование о необходимости установки извещателей в комнатах квартир и жилых домов многодетным семьям, а еще семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении. Изменения вступили в силу с 1 марта 2023 года.

В Татарстане в 2022 году установили 48,8 тыс. автономных пожарных извещателей в 17,7 тыс. домовладениях. Всего с 2016 года в регионе на бесплатной основе различным категориям граждан установили 393,8 тыс. извещателей в 130,7 тыс. домовладениях.



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Маргарита Головатенко