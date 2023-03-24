Татарстан выделил на пожарные извещатели для многодетных семей более 127 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Татарстан выделил более 127 млн рублей на установку автономных дымовых пожарных извещателей в жилье многодетных семей. Предложение о предоставлении дополнительных средств из республиканского бюджета на эти цели раису РТ Рустаму Минниханову направило ГУ МЧС России по республике.



АДПИ установят в 70 620 семьях. Сейчас проводятся торги на закупку и установку пожарных извещателей.

Согласно изменениям в правилах противопожарного режима, в России вводится требование о необходимости установки извещателей в комнатах квартир и жилых домов многодетным семьям, а еще семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении. Изменения вступили в силу с 1 марта 2023 года.

Фото: 16mchs.gov.ru

В Татарстане в 2022 году установили 48,8 тыс. автономных пожарных извещателей в 17,7 тыс. домовладениях. Всего с 2016 года в регионе на бесплатной основе различным категориям граждан установили 393,8 тыс. извещателей в 130,7 тыс. домовладениях.



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Маргарита Головатенко