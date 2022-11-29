В Татарстане бесплатно установили более 390 тысяч пожарных извещателей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане в 2022 году установили 48,8 тыс. автономных пожарных извещателей в 17,7 тыс. домовладениях, сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по республике Максим Трущин.



Всего с 2016 года в регионе на бесплатной основе различным категориям граждан установили 393,8 тыс. извещателей в 130,7 тыс. домовладениях. Это помогло своевременно обнаружить пожар и спасти 26 человек в этом году и 241 человека в период с 2016 года, в том числе 82 детей. Всего произошло 99 пожаров, когда сработали АДПИ.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Установка АДПИ ведется при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова, ее продолжат в 2023 году.

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Маргарита Головатенко