Многодетные семьи будут обязаны устанавливать дымовые датчики дома

В России изменятся Правила противопожарного режима. Правительство внесло в правила противопожарного режима изменения, которые обязывают устанавливать в квартиры многодетных семей автономные дымовые извещатели.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

— В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации или системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели, — разъясняется в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Изменения подготовили МЧС России. Там также объяснили, что оплачивать установку и сами датчики будет государство в рамках соответствующих программ, а не жильцы. Эти программы уже несколько лет реализуются во всех регионах. В ведомстве рассказали, что такие меры предосторожности в год спасают по тысяче человек, только с начала этого года такие приборы сохранили более 250 детских жизней.

МЧС Татарстана еще в июле разместило закупку на выполнение работ по монтажу автономных дымовых извещателей. Сначала исполнителю предоставят 9 699 адресов для монтажа устройств. Список охватывает населенные пункты 45 районов Татарстана.

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Илина Хакимова