В Казани утвердили список улиц, где в новогодние праздники могут ограничить движение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани утвердили список улиц, движение по дорогам на которых могут ограничить в период подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий. Они закреплены в постановлении исполкома города.

До полуночи 14 января 2024 года в Казани при необходимости могут ограничить движение транспорта на дорогах:

в обе стороны по ул. Сибгата Хакима — от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова;

в обе стороны ул. Бондаренко — от жилого дома №3 по ул. Сибгата Хакима до примыкания к ул. Сибгата Хакима;

по ул. Зайни Султана — от ул. Шигабутдина Марджани до ул. Каюма Насыри;

по ул. Шигабутдина Марджани — от ул. Татарстан до ул. Фатыха Карима;

по ул. Кремлевской — от ул. Чернышевского до площади Первого Мая.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января жители и гости Казани смогут встретить Новый год у главной елки, расположенной у «Чаши». Мероприятие пройдет в стиле «народное караоке» и продлится до 2 часов ночи.



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Татьяна Демина