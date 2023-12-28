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В Казани снесут восемь незаконно размещенных торговых объектов

09:59, 28.12.2023
В Казани снесут восемь незаконно размещенных торговых объектов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанские власти утвердили очередные перечни самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих сносу. В них вошли восемь торговых точек, а также бетонные ограждения, бетонные и металлические столбы по ул. Фатыха Амирхана, вблизи дома №5, собственника которых не нашли.

Согласно распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани, снести должны торговые объекты по адресам:

  • ул. Октябрьская, вблизи дома №16;
  • ул. Газовая, вблизи дома №7;
  • ул. Комиссара Габишева, вблизи дома №4;
  • ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №64к1;
  • ул. Тульская, вблизи дома №35;
  • проспект Ямашева, вблизи дома №71а — три объекта.

Владельцы перечисленных объектов (их установить не удалось) должны убрать их до 1 января 2024 года. Если они не выполнят требования властей, павильоны снесут в принудительном порядке в срок с 2 января по 31 марта и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Бетонные ограждения, бетонные и металлические столбы по ул. Фатыха Амирхана около дома №5 должны демонтировать в течение пяти дней. Если их собственник не сделает это в отведенное ему время, объекты снесут в принудительном порядке и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана (кадастровый номер земельного участка 16:50:000000:21290).

Неделю назад в Казани утвердили список объектов на снос, куда включили кафе, расположенное по ул. Воровского около дома №1. В перечне также были иные торговые объекты.

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Татьяна Демина
БизнесРозничная торговляОбществоВласть Татарстан
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