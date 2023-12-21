В Казани снесут самовольно установленное кафе и четыре торговых объекта

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани утвердили новый список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих сносу. В нем оказалось кафе, расположенное по ул.Воровского около дома №1, — его собственника установить не удалось.

В перечень также включили четыре торговых объекта, расположенных по адресам: ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №39а, проспект Ямашева у здания №100, Оренбургский тракт, вблизи дома №144б, и земельный участок с кадастровым номером 16:00:000000:614. Их владельцев также не смогли установить.

Собственники объектов должны демонтировать их самостоятельно до 25 декабря. Если они не выполнят требования властей, их владения снесут в принудительном порядке с 26 декабря по 24 марта 2024 года и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Напомним, неделю назад в список на демонтаж включили 16 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Их собственники должны были добровольно выполнить предписание властей до 18 декабря.



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Татьяна Демина