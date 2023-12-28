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Ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые через Волгу в Татарстане возобновила работу

09:40, 28.12.2023
Ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые через Волгу в Татарстане возобновила работу
Фото: realnoevremya.ru/realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ледовая переправа через реку Волга между Зеленодольском и Нижними Вязовыми в Татарстане возобновила работу с утра 28 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Движение возобновили с 6.00 четверга. Переправа работает в круглосуточно, без выходных.

Движение осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Ограничение по весу — 2,5 тонны.

Работу переправы Зеленодольск — Нижние Вязовые в Зеленодольском районе приостанавливали 20 декабря из-за потепления и неблагоприятных погодных условий. Тогда же прекращалось движение на переправе Соколки — Новозакамский, находящейся в Мамадышском районе.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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