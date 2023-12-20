В Татарстане из-за теплой погоды временно закроются две ледовые переправы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане из-за потепления и неблагоприятных погодных условий временно закроются для движения две ледовые переправы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Так, с 15.00 будет приостановлена работа переправы «Зеленодольск — Нижние Вязовые» в Зеленодольском районе. Вместе с эти движение прекратится на переправе «Соколки — Новозакамский», находящейся в Мамадышском районе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, 16 декабря инспекторы ГИМС Татарстана посетили первую в этом году ледовую дорогу между Зеленодольском и поселком Нижние Вязовые. Перед открытием переправы они измерили толщину льда — на тот момент она достигала от 30 до 35 см. Это позволяло открыть движение по льду легковых автомобилей массой до 3,5 тонны.

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Максим Кокунин