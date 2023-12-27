На строительство четырех школ в Татарстане потратят почти 4 млрд рублей — две из них появятся в Казани

Фото: скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

«Главстрой Татарстана» намерен выделить почти 4 миллиарда на строительство школ в Татарстане. Две из них появятся в Казани, остальные в Лаишевском и Высокогорском районах республики, выяснило «Реальное время».

Все школы рассчитаны на 1 224 места. Первая расположится по улице Родины. Здание будет похожим на школу, которую построили на улице Рауиса Гареева. Общая площадь объекта составит 24 625 «квадратов». Он будет четырехэтажным.

Вторую школу построят в микрорайоне М-14 Приволжского района Казани. Еще два образовательных учреждения появятся в селах Высокая Гора и Сокуры. Во всех случаях нужно благоустроить территорию и купить мебель, оборудование, а также инвентарь.

скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

На строительство объектов уйдет около года. Завершить строительство нужно к 1 декабря 2024 года.

В Казани в этом году открыли четыре новые школы. Их построили в ЖК «Светлая долина», жилом районе «Салават купере» и на улицах Раиуса Гареева и Сибгата Хакима.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов