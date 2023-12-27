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Владимир Путин предложил учредить премию «Наставник года»

17:51, 27.12.2023
Владимир Путин предложил учредить премию «Наставник года»
Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/видеообращение по случаю Дня спасателя

Президент России Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Об этом он заявил во время заседания Госсовета по наставничеству, трансляцию которого ведет telegram-канал «Кремль. Новости».

— Звание «наставник» должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия за наставничество. Я предлагаю учредить и ежегодную премию «Наставник года», — сказал глава государства.

Путин призвал сформировать систему наставничества для детей и молодежи. По его словам, воспитательную работу не следует ограничивать рамками школы.

Напомним, 5 октября в России праздновался День учителя. В целом весь 2023 год объявлен указом президента страны Годом педагога и наставника. Его миссия — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что от учителей зависит воспитание молодого поколения и патриотов Родины:

— Каждый педагог вкладывает частичку души в своих учеников. Именно от вашего опыта, мудрости и знаний зависит воспитание молодого поколения — неравнодушных граждан и патриотов Родины, — говорил он.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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