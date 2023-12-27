Владимир Путин предложил учредить премию «Наставник года»

Президент России Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Об этом он заявил во время заседания Госсовета по наставничеству, трансляцию которого ведет telegram-канал «Кремль. Новости».



— Звание «наставник» должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия за наставничество. Я предлагаю учредить и ежегодную премию «Наставник года», — сказал глава государства.

Путин призвал сформировать систему наставничества для детей и молодежи. По его словам, воспитательную работу не следует ограничивать рамками школы.

Напомним, 5 октября в России праздновался День учителя. В целом весь 2023 год объявлен указом президента страны Годом педагога и наставника. Его миссия — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что от учителей зависит воспитание молодого поколения и патриотов Родины:

— Каждый педагог вкладывает частичку души в своих учеников. Именно от вашего опыта, мудрости и знаний зависит воспитание молодого поколения — неравнодушных граждан и патриотов Родины, — говорил он.



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Маргарита Головатенко