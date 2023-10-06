Рустам Минниханов: от учителей зависит воспитание молодого поколения — неравнодушных граждан и патриотов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

От учителей зависит воспитание молодого поколения и патриотов родины. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии к Международному дню учителя. Вместе с ним поздравить педагогов приехал и первый президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

По словам Рустама Минниханова, Год педагога и наставника, объявленный в России в 2023-м, — это еще один повод выразить учителям слова признательности за непростой труд, который по праву считается самым благородным и созидательным.

— Каждый педагог вкладывает частичку души в своих учеников. Именно от вашего опыта, мудрости и знаний зависит воспитание молодого поколения — неравнодушных граждан и патриотов Родины, — сказал он.

На сегодняшний день в Татарстане работает более 77 тысяч педагогов, растет число молодых учителей. Рустам Минниханов выразил уверенность, что приток кадров в систему образования, консолидация опыта поколений и энергии молодых педагогов — залог успеха и развития отрасли.

Но напомнил, что ежегодно учителя и руководители школ Татарстана получают признание на самом высоком федеральном уровне. Представители республики уверенно удерживают 3-е место по числу победителей и призеров на Всероссийской олимпиаде школьников.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, 5 октября в России праздновался День учителя. В целом весь 2023 год объявлен указом президента страны Годом педагога и наставника. Его миссия — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.



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Максим Кокунин