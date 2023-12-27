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В Казани прокуратура потребовала наказать коммунальщиков за травмы жителей из-за наледи на остановках

14:18, 27.12.2023 3
В Казани прокуратура потребовала наказать коммунальщиков за травмы жителей из-за наледи на остановках
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура Кировского района Казани потребовала наказать коммунальные службы после того, как проанализировала информацию из медицинского учреждения о травмах населения, полученных в результате неочищенных от снега и льда дорог, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Так, двое казанцев получили серьезные травмы на остановках общественного транспорта «Речной техникум» на улице Несмелова и «Школа» на Горьковском шоссе.

Убирать снег и наледь на этих объектах обязано МУП «ДРЭУ Кировского района Казани». Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление должно убирать снег и наледь, грязь и мусор с тротуаров и проезжей части.

В отношении главного инженера МУП возбудили административное дело по статье о нарушении муниципальных правил благоустройства территорий городских округов (ч. 1 ст. 3.6 КоАП РТ). Материалы направлены в Административную комиссию исполкома Казани для рассмотрения по существу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В декабре прокуратура Нижнекамска начала проверку по факту инцидента с 8-летним мальчиком, который пострадал при сходе снега со льдом с крыши многоквартирного дома. Инцидент в Нижнекамске произошел утром 20 декабря на проспекте Вахитова. На ребенка с крыши одного из домов упал снег со льдом. Мальчика госпитализировали.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 27 дек
    А на Щапова вчера как навернулся... Еле встал.
    А накажут, наверное, простых дворников, которые и так работают с самого утра за небольшие зарплаты.
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  • Анонимно 27 дек
    Везде ничего не делают, даже песком некому посыпать у них.
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  • Анонимно 27 дек
    Дороги почистили, с тротуарами сложнее
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