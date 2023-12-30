Татарский Дед Мороз получает до 8 тысяч писем ежегодно

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Татарского Деда Мороза, Кыш Бабая, знают не только в Татарстане и российских регионах, но и в других странах. Об этом «Реальному времени» рассказали в резиденции новогоднего волшебника.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

— Пишут письма и взрослые и дети. Много пишут — мешками с почты забирают. Из разных регионов РТ, городов РФ и даже других стран — Японии, Германии, Латвии, США, — рассказали помощники Кыш Бабая.

По их словам, послания татарскому Деду Морозу приходят каждый день, около 6 000—8 000 тысяч ежегодно. Поэтому за 12 лет работы его резиденции писем накопилось изрядно. Больше только у самого главного российского новогоднего волшебника. Как ранее писало «Реальное время», за 25 лет в Великий Устюг пришло свыше 4 миллионов весточек. Только за 2023 год Деду Морозу написали 230 тысяч мечтателей со всего мира. Из них 3 543 письма — из Татарстана.

Но Кыш Бабай старается ответить каждому.

— Ни одно письмо не останется без внимания Кыш Бабая. На каждое отправляет ответ. В Москве на открытии елки в этом году на ВДНХ (на Международной выставке-форуме «Россия», — прим. ред.) люди подходили и говорили, что письмо вам писали и ваш ответ пришел, — добавили в резиденции.

По словам помощников Кыш Бабая, в письмах люди рассказывают о себе, о своих жизненных ситуациях, кто-то о проблемах, кто-то делится радостью, присылают фотографии и поделки.

— Взрослые просят о любви и мире во всем мире, а у детей желания похожие, но могут дополнительно и игрушку попросить или, что очевидно, гаджет, — рассказали они.

Поток туристов тоже растет.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

— В гости приезжают зимой специально, чтобы увидеть, познакомиться и повеселиться на новогодней интерактивной программе с Кыш Бабаем в его резиденции в парке «Лес Чудес». В этом году особенно увеличился поток школьных групп. На зимние каникулы ждем гостей намного больше, — рассказали помощники волшебника.

По данным «Мегафона», с начала декабря резиденцию Кыш Бабая в Арском районе Татарстана уже посетили гости из Башкортостана, Мордовии, Марий Эл, Самарской, Кировской и Нижегородской областей.

А вот татарстанцы, по данным оператора, стали чаще ездить в Великий Устюг. Количество туристов из Татарстана выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По числу путешественников, посещающих «сказочную» резиденцию, регион занял второе место.



Сам же Кыш Бабай мечтает о том, чтобы «люди творили добро и верили в чудо!»

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Галия Шакирова