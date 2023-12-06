Бюджет России получил 305 млрд рублей от компаний по налогу на сверхприбыль

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Благодаря налогу для компаний на сверхприбыль в российский бюджет поступило 305 млрд рублей, сообщил в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.



Министр напомнил, что налог — разовый, и предлагает налогоплательщику выбор: оплата в этом году по ставке 5% либо в следующем уже по ставке 10%.

По словам Силуанова, пополнения бюджета в связи с уплатой компаниями налога на сверхприбыль можно ожидать вплоть до конца 2023 года.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин указывал, что применить ставку «со скидкой» в 5% вместо 10% до конца ноября собираются три из четырех компаний, попадающих под действие налога.

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Маргарита Головатенко