В помещениях второго яруса Петропавловского собора Казани завершили реставрацию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В помещениях второго яруса Петропавловского собора Казани завершили реставрацию, сообщает Комитет по охране культурного наследия.



Специалисты укрепили и воссоздали кирпичную кладку, полы из чугунных плит, отреставрировали иконы на меди, лепные орнаменты, белокаменные детали в интерьерах, кованые решетки и осветительные приборы — бра, паникадило, провели другие важные работы по сохранению собора.

Завершаются и ремонтно-реставрационные работы на колокольне. Здесь по специально разработанной методике отреставрировали циферблаты и живопись на металлических листах — иконы и часы на фасадах.

На самой колокольне отреставрировали кирпичную кладку и архитектурные детали фасадов, стропильные конструкции, обрешетку, кровлю. Специалисты восстановили позолоту главки, подкрестного яблока и креста.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Петропавловский собор 1723—1726 годов с колокольней — объект культурного наследия федерального значения, выдающийся образец русского барокко. Реставрация одного из красивейших архитектурных произведений не только Казани, но и России проходит по проекту «Историческая память».

К восстановлению памятника архитектуры приступили 7 лет назад, и за это время отреставрировали основные конструкции и фасады здания. За реставрацию брались опытные специалисты из Москвы. Подробности — в материале «Реального времени».

Создательница проекта «Старая Казань на все времена» Ирина Кримштейн и историк Екатерина Хабарова поговорили об одном из самых известных и неизвестных одновременно купцов города — Иване Микляеве, который построил в том числе Петропавловский собор.



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Маргарита Головатенко