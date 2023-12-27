В России могут запретить демонстрацию в СМИ сцен насилия с участием несовершеннолетних

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий демонстрацию в новостных передачах сцен жестокости и физического насилия с участием несовершеннолетних. С инициативой выступила группа депутатов от разных фракций во главе с председателем думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым (ЛДПР).

Изменения предлагается внести в закон «О средствах массовой информации».

Согласно тексту законопроекта, который приводит «РИА Новости», депутаты предлагают запретить «демонстрировать в новостных телепрограммах и в информационно-телекоммуникационных сетях сцены жестокости, физического и (или) психического насилия, происходящие при совершении лицами в возрасте до 18 лет преступлений или иных противоправных действий».

По мнению депутатов, обществу в первую очередь «нужно видеть, что все виновные понесли наказание за содеянное», а не подробности совершенного преступления во деталях.

Авторы инициативы указали, что количество происшествий, в которых несовершеннолетние чинят расправу над сверстниками, не снижается. По их словам, трагедии, которые произошли в этом году в школах Казани, Москвы и Брянска, «без остановки и со всеми подробностями муссировалась в новостных телепрограммах с демонстрацией видео и фото».

realnoevremya.ru (архив)

— Сцены преступлений на телеэкране, совершаемые подростками, смакование картин реального насилия в СМИ притупляют способность молодых людей и детей к состраданию, пробуждают в них агрессию, могут провоцировать наиболее психически неустойчивых сверстников к совершению насилия, нанесению увечий, крови и убийству, — говорится в пояснительной записке.



Напомним, утром 7 декабря в одной из школ Брянска случилась трагедия. 14-летняя ученица гимназии №5 открыла стрельбу по своим одноклассникам. В результате погибли два человека (одна из них — стрелявшая, она покончила с собой), пять человек получили ранения. В СМИ публиковалась информация, что девочку могли травить в школе, однако это не является подтвержденным фактом. После трагедии в Брянске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»).

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Илина Хакимова