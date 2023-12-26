ХК «Нефтехимик» подписал нового нападающего

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Состав нижнекамского «Нефтехимика» пополнил нападающий хоккейного клуба «Ростов» Егор Корбит. Взаимен ростовчане получат денежную компенсацию.

В этом сезоне 23-летний нападающий сыграл в 37 матчах в КХЛ, в которых набрал 19 (15+4) очков. Всего в 122 играх во Всероссийской хоккейной лиге форвард отметился 52 (30+22) баллами за результативность.

Сейчас в клубе насчитывается 16 нападающих.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Две недели назад «волки» подписали контракт с канадским форвардом Жаном-Себастьеном Ди. Он перешел в нижнекамский клуб из магнитогорского «Металлурга».



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Айрат Назипов