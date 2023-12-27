Аналитики: проблемой казанских водителей чаще всего становится столкновение с другими машинами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вероятность попадания в аварию после сильного снегопада становится выше на 11,5%. Об этом сообщают эксперты Группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI).

Опасность попасть в ДТП после снегопада увеличивается на 11,5% по сравнению с обычной погодой. Даже такие факторы, как низкая средняя скорость автомобилей и меньшее число транспортных средств на дорогах, не останавливают рост риска ДТП.

Для казанских автомобилистов самыми распространенными проблемами на проезжей части стали столкновения с другими транспортными средствами. Также высок риск наезда на антипарковочные препятствия, невидимые из-за снега.

Напомним, в этом году чаще всего казанцам выписывали штрафы за несоблюдение скоростного режима. Абсолютное большинство казанцев, имеющих права, считают себя идеальными водителями. Чаще остальных такой ответ давали автомобилисты в возрасте 18—24 лет (88%). По мнению 68% респондентов, за соблюдение ПДД они заслуживают бонусы и снисхождения при первом штрафе.

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Галия Гарифуллина