В 2023 году казанцев чаще всего штрафовали за нарушение скоростного режима

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году чаще всего казанцам выписывали штрафы за несоблюдение скоростного режима. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Группы Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» (проект «Авито»).

Абсолютное большинство казанцев, имеющих права, считают себя идеальными водителями. Чаще остальных такой ответ давали автомобилисты в возрасте 18—24 лет (88%). По мнению 68% респондентов, за соблюдение ПДД они заслуживают бонусы и снисхождения при первом штрафе. По словам респондентов, они ответственнее относились бы к нормам поведения на проезжей части исключительно для получения скидки на транспортный налог (72%). Также мотивацией для водителей могли бы служить льготы на покупку страховки (39%). Каждый пятый — 20% — был бы рад снижению суммы первого взыскания на 90%.

Ответственных водителей, которые не обращались по страховым случаям, в этом году стало на 4% больше. Наиболее распространенными причинами аварий аналитики назвали столкновения с другими машинами, наезды на препятствия, животных, людей (27%) и повреждения посторонними предметами при движении (9%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По мнению казанцев, уменьшить количество правонарушений могло бы изменение системы штрафов. Так, водители хотели бы, чтобы размер взыскания напрямую зависел от серьезности аварии (44%). Кроме того, респонденты уверены, что сделали бы дороги безопаснее усугубление и отягчение наказания (32%). Еще 26% предложили, чтобы размер штрафа определялся уровнем заработка водителя.

Больше половины казанских водителей — 61% — заверили, что за последние 12 месяцев автомобилисты стали чаще нарушать ПДД. Причинами стали превышение скорости (43%), несоблюдение правил парковки (21%) и разговор по телефону во время вождения (5%).

Напомним, в Казани был зафиксирован самый высокий в России показатель частоты случаев ДТП за 10 месяцев 2023 года. Наиболее ответственно правила дорожного движения соблюдали владельцы Lada XRAY — они попадали в аварии с частотой, равной 5,9%. Также в число самых аккуратных автомобилистов вошли обладатели Renault Sandero (6,4%), Hyundai ix35 (6,5%), Ford Focus (6,7%) и Nissan Qashqai (7%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина