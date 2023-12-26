Государственных премий в области науки и техники в 2023 году удостоился 31 татарстанец

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении государственных премий республики в области науки и техники в 2023 году. Их получит 31 татарстанец.

За работу «Толковый словарь татарского языка» в шести томах (1998—2021) премий удостоились восемь жителей республики. Еще семеро удостоились наград за разработку и внедрение инновационных приемов мелиоративного земледелия, обеспечивающих повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства Татарстана. Восьмерым татарстанцам вручат премии за постановку на серийное производство многоцелевого вертолета Ми-38, и столько же людей получат финансовое поощрение за создание и функционирование геодезической сети спецназначения с автоматизацией сбора и обработки комплексных данных с использованием ИИ.

Каждому из списка присвоят звание «Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Государственные премии Татарстана в области науки и техники учреждены в апреле 1993 года. Они присуждаются за значительный вклад в развитие гуманитарных, естественных и технических наук, соответствующий уровню передовых отечественных и мировых достижений и способствующий социально-экономическому развитию и духовному прогрессу республики; за разработку и внедрение принципиально новых ресурсосберегающих и экологически чистых технологий и техники, прогрессивных материалов, машин и механизмов, которые по своим показателям находятся на уровне лучших мировых аналогов; за выдающиеся производственные результаты, полученные на основе широкого внедрения достижений науки и техники и обеспечивающие высокую производительность труда, создание качественно новых видов продукции.



В июле этого года в республике сократили количество государственных премий республики в области науки и техники. По новым правилам ежегодно присуждают до четырех премий, а не до пяти, как раньше.



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Айрат Назипов