В Татарстане сократили количество премий в области науки и техники и увеличили их размер

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане сократили количество государственных премий республики в области науки и техники. Теперь их ежегодно будет присуждать до четырех, а не до пяти как раньше.

Вместе с этим увеличен размер премии. Каждая из них составит 1 млн рублей, что на 200 тысяч рублей больше, чем раньше, следует из указа раиса региона.

Изменения внесены в первый абзац седьмого пункта положения о Государственных премиях Татарстана в области науки и техники. Она до этого гласила, что они «присуждаются раисом Республики Татарстан ежегодно в количестве до 5 премий в сумме восемьсот тысяч каждая».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Государственные премии Татарстана в области науки и техники учреждены в апреле 1993 года. Они присуждаются за за значительный вклад в развитие гуманитарных, естественных и технических наук, соответствующий уровню передовых отечественных и мировых достижений и способствующий социально-экономическому развитию и духовному прогрессу республики; за разработку и внедрение принципиально новых ресурсосберегающих и экологически чистых технологий и техники, прогрессивных материалов, машин и механизмов, которые по своим показателям находятся на уровне лучших мировых аналогов; за выдающиеся производственные результаты, полученные на основе широкого внедрения достижений науки и техники и обеспечивающие высокую производительность труда, создание качественно новых видов продукции.

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Татьяна Демина