Четыре компании Татарстана удостоены Благодарности раиса РТ

На площадке ГТРК «Корстон» с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова были подведены итоги республиканского конкурса «Руководитель года — 2023». Но до того, как были названы победители в 7 номинациях, Рустам Минниханов вручил государственные награды — медали и ордена.

Также коллективы четырех компаний республики — АО «ТАИФ», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «КАМАЗ» и ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина — были удостоены Благодарности раиса Татарстана.