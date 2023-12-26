Вице-премьер Татарстана обсудил обмен бизнес-миссиями с генконсулом Турции в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов провел встречу с генконсулом Турции в Казани Угуром Йылмазом. Стороны обсудили обмен бизнес-миссиями в 2024 году, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.

Также участники беседы затронули тему потенциального сотрудничества Университета Иннополис с турецкими вузами. Сейчас татарстанское образовательное учреждение входит в топ-20 российских вузов мирового рейтинга Round University Ranking 2023.

Консулу также рассказали о возможностях Особой экономической зоны «Иннополис». В последние годы ОЭЗ взяла курс на развитие производственного направления и активно привлекает резидентов в новый технопарк в сфере высоких технологий «ИнноПарк»,

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На прошлой неделе министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко встретился с турецкими инвесторами. В совещании приняли участие генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмаз и руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина. Делегация посетила ряд предприятий в «Алабуге». Они побывали на заводах по производству листового стекла и зеркал, ламината и плит, кузовных деталей, а также автомобильных стекол.

В конце октября раис Татарстана Рустам Минниханов говорил, что республика выступает крепким связующим звеном в укреплении российско-турецких отношений. По его словам, обе стороны связывает не только экономика, Татарстан и Турция «исторически близки по культуре и традициям».

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Айрат Назипов