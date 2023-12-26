Пассажиров автобуса №90 в Казани высадили на Горках из-за пробок в Куюках

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Автобусы №90, следующие из Куюков в Казань, вновь застряли в пробках, из-за чего выбились из расписания. Как рассказал корреспондент «Реального времени», в связи с этим пассажиров высадили на Горках, а автобус последовал обратно в Куюки. Автобус провел в пробке около двух часов.

Вечером жители Куюков тоже подолгу стоят в пробке. Накануне автобусы везли пассажиров из Казани в Куюки около 3 часов:

— Некоторым пассажирам становилось плохо из-за темноты и духоты. Одной пассажирке стало так плохо, что пришлось вызывать скорую, а остальным пересаживаться на другой автобус. Тоже переполненный, — рассказала «Реальному времени» одна из пассажирок.

Жители часто жалуются на пробки по маршруту №90. В ноябре наш корреспондент рассказывал, что в ноябре застряли практически все автобусы №90. Автобус, выехавший из Куюков в 06.00 мск, доехал до остановки «Ул. Рихарда Зорге» только в 08.13 мск. После чего всех пассажиров высадили, а сам автобус поехал обратно в сторону Куюков.

Утром четверга, 22 ноября, на выезде из деревни Куюки в Казань образовалась 8-километровая пробка.

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Маргарита Головатенко