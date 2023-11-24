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Из-за пробок на выезде из Куюков нарушилось расписание автобусов №90

08:45, 24.11.2023 4
Из-за пробок на выезде из Куюков нарушилось расписание автобусов №90
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На выезде из деревни Куюки в Казань снова образовалась большая пробка. В ней, как передает наш корреспондент, «застряли» практически все автобусы №90. Пробки по столице Татарстана утром среды достигли 7 баллов, свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Как сообщает наш корреспондент, автобус №90, выехавший из Куюков в 06.00 мск, доехал до остановки «Рихарда Зорге» только в 08.13 мск. После чего всех пассажиров высадили, а сам автобус поехал обратно в сторону Куюков.

Аналогичная ситуация произошла и с пассажирами автобуса №90, выехавшего из Куюков в 06.30 мск. Из-за того, что большая часть автобусов маршрута стояла в пробке, по направлению из Казани в Куюки не осталось ни одного автобуса №90. Из-за этого водителям, по всей видимости, пришлось возвращаться, не завершив до конца маршрут.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

В целом движение затруднено по всей Казани, пробки оцениваются в 7 баллов. Сильный затор снова образовался на Мамадышском тракте — там темно-бордовым цветом отмечено несколько километров дороги в сторону пр. Победы.

Утром пятницы сильные пробки наблюдаются и в центре города. Пробки образовались на ул. Марселя Салимжанова, Пушкина, Карла Маркса, Габдуллы Тукая и других. Значительно затруднено движение и на ул. Николая Ершова, а также Гвардейской.

Утром четверга, 22 ноября, на выезде из деревни Куюки в Казань образовалась 8-километровая пробка. В среду в столице Татарстана наблюдались первые за осенне-зимний период 10-балльные пробки. А утром того же дня пробки оценивались в 8 баллов.

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Илина Хакимова
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 24 ноя
    Там дорогу по Салмачам надо чистить в первую очередь, ведь на работу опаздывают сразу, Вы только вдумайтесь, несколько тысяч человек !!!!
    И это только из за одной дороги !!!!
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  • Анонимно 24 ноя
    Перекресток около магазина Лента ДАВНО пора как то модернизировать с целью увеличения пропускной способности !!!!
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  • Анонимно 24 ноя
    Если ничего не изменится с дорогой, то придется как и в прошлый раз писать письма в Москву.
    Без этого видимо никак !!!
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  • Анонимно 24 ноя
    Спасибо редакции, за то что озвучиваете проблему дорог и пробок в деревне Куюки !
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