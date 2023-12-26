Верховный суд Татарстана оценит законность домашнего ареста начотдела Ростехнадзора

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Верховном суде Татарстана рассмотрят апелляционное представление прокуратуры по делу обвиняемого во взятке 160 тысяч рублей чиновника Ростехнадзора Марса Зарипова. Прокуроры настаивают на замене домашнего ареста реальным, передает журналист «Реального времени».



Напомним, уголовное дело о получении взятки путем вымогательства против сотрудника Приволжского управления Ростехнадзора в Казани возбудили 13 декабря текущего года. 14-го Зарипов был задержан, 15-го получил статус обвиняемого.

В Следкоме по РТ уточняли — само преступление было совершено раньше. По версии следствия, в текущем году по указанию Зарипова его подчиненные при проверках документации электролабораторий ряда фирм необоснованно отказывали в их регистрации и выдаче соответствующих свидетельств. А позднее обвиняемый потребовал незаконное вознаграждение «за беспрепятственное проведение проверок готовности электролабораторий четырех организаций к эксплуатации и принятие положительного решения по их результатам».

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Действующий в интересах четырех компаний представитель сообщил об условии чиновника в МВД, и 5 декабря после получения 160 тысяч рублей Зарипов был задержан. Однако уголовным его дело стало лишь через неделю.

15 декабря представитель СК ходатайствовал о заключении Зарипова под стражу, эту позицию поддержала помощник прокурора Гузель Шакирова. Против были сам задержанный начальник межрегионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за безопасностью гидротехнических сооружений и его адвокат Игорь Ризванов, ссылаясь на хронические заболевания обвиняемого и отсутствие желания скрываться от следствия.

Суд посчитал, что реальных доказательств намерения фигуранта воздействовать на свидетелей не представлено, а одна тяжесть обвинений в преступлении против интересов госслужбы не является достаточным основанием для водворения в СИЗО. Поэтому отказал Следкому и отправил Зарипова под домашний арест до 13 февраля, по месту жительства.

Вину во взяточничестве начальник отдела Ростехнадзора отрицает.

P. S. Сегодня Верховный суд Татарстана признал законной меру пресечения Марсу Зарипову. Сам обвиняемый в заседании не участвовал.

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Ирина Плотникова