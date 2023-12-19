В Казани прокуратура просит пересадить в СИЗО начальника отдела Ростехнадзора

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Верховный суд Татарстана оценит законность меры пресечения для обвиняемого во взятке 160 тысяч рублей чиновника Ростехнадзора Марса Зарипова. Прокуратура Приволжского района Казани не согласна с отказом райсуда заключать его под стражу. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в надзорном ведомстве.



15 декабря представитель СК ходатайствовал о заключении Зарипова под стражу, эту позицию поддержала помощник прокурора Гузель Шакирова. Против были задержанный начальник межрегионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за безопасностью гидротехнических сооружений и его адвокат Игорь Ризванов, ссылаясь на хронические заболевания обвиняемого и отсутствие желания скрываться от следствия.

Суд посчитал, что реальных доказательств о намерении фигуранта воздействовать на свидетелей не представлено, а одна тяжесть обвинений в преступлении против интересов госслужбы не является достаточным основанием для водворения в СИЗО. И вынес решение — отправить Зарипова под домашний арест до 13 февраля, по месту жительства.

Представитель прокуратуры Шакирова подала на это решение апелляционное представление.

realnoevremya.ru

Напомним, уголовное дело о получении взятки путем вымогательства против сотрудника Приволжского управления Ростехнадзора в Казани возбудили 13 декабря текущего года. 14-го Зарипов был задержан, 15-го получил статус обвиняемого.

В Следкоме по РТ уточняют, само преступление началось раньше. По версии следствия, в текущем году по указанию Зарипова его подчиненные при проверках документации электролабораторий ряда фирм необоснованно отказывали в их регистрации и выдаче соответствующих свидетельств. А позднее обвиняемый потребовал незаконное вознаграждение «за беспрепятственное проведение проверок готовности электролабораторий четырех организаций к эксплуатации и принятие положительного решения по их результатам».

Действующий в интересах четырех компаний представитель сообщил об условии чиновника в МВД, и 5 декабря после получения 160 тысяч рублей Зарипов был задержан. Однако уголовным его дело стало лишь через неделю. Вину в получении взятки он отрицает.