В Казани начальника отдела Ростехнадзора обвинили во взятке 160 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Под домашний арест до 13 января загремел Марс Зарипов, начальник межрегионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за безопасностью гидротехнических сооружений Приволжского управления Ростехнадзора. Его задержали с поличным после получения взятки 160 тысяч рублей, сообщают источники «Реального времени».



По версии СК, 13 декабря 2023 года Зарипов получил указанную сумму «за беспрепятственное проведение проверок готовности электролабораторий четырех организаций к эксплуатации и принятие положительного решения по их результатам», после чего был задержан с поличным.

При этом дело возбуждено по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ, которая предусматривает ответственность за получение незаконного вознаграждения с вымогательством этого вознаграждения со стороны чиновника и весьма суровое наказание — от 7 до 12 лет колонии.

14 декабря Зарипову предъявили обвинение, вину он не признал. 15 декабря сотрудники 4-го отдела Следкома по РТ ходатайствовали о его аресте. Суд посчитал возможным избрание более мягкой меры пресечения, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Приволжского райсуда.

В Следкоме данное дело пока не комментируют.

Ранее в Казани за мошенничество под видом взятки путем трудоустройства сына осудили инспектора Ростехнадзора.