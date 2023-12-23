Число претендентов на выдвижение в президенты России выросло до 29 человек

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России на предстоящих выборах уже составило 29 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову.

— Наши коллеги проводят съезды претендентов, которых сегодня уже 29, — сказала она.

Памфилова отметила, что в связи с началом процесса выдвижения кандидатов ЦИК будет проводить заседания вне графика, как 23 декабря.

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. Ранее в Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на президентские выборы. Ожидается, что их количество вырастет.

Первым подал в Центральную избирательную комиссию России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец. Вчера в столице Татарстана открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился в здании ДОСААФ. Сегодня в стране начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина.



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Максим Кокунин