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В Турции снова произошло землетрясение

10:58, 17.08.2023
В Турции снова произошло землетрясение
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 3,6. По информации управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, инцидент зафиксирован в провинции Кахраманмараш.

Очаг землетрясения залегал на глубине более 7 километров. О пострадавших не сообщается.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В марте сообщалось, что число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек. Общий ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил $105 миллиардов.

А месяц назад в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,5 километра.

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Айрат Назипов
Происшествия

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