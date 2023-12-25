В «Ак Барсе» сделали заявление по ситуации Дамира Жафярова и Никиты Евсеева

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Ак Барс» не получал обращений от КХЛ или со стороны Дамира Жафярова с требованием расторгнуть действующий контракт с клубом. В пресс-службе «барсов» призвали агента Шуми Бабаева, представляющего интересы Жафярова и Никиты Евсеева, решать проблему не в публичном пространстве.

— Хоккейный клуб «Ак Барс» категорически осуждает попытку разделить ответственность между руководством и тренерским штабом клуба. Главный тренер «Ак Барса» — один из главных людей в нашей организации, определяющий игру команды, ее состав и направление развития. Мы всецело доверяем Зинэтуле Билялетдинову в этих вопросах, опираясь на его многолетний опыт, в том числе в развитии хоккеистов, — сказано в заявлении клуба.

В тексте сказано, что Дамир Жафяров и Никита Евсеев являются игроками «Ак Барса». Клуб не предпринимает никаких противозаконных действий в отношении своих сотрудников.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как объяснили представители ХК, Никиту Евсеева, в соответствии с двусторонним контрактом, командировали в альметьевский клуб «Нефтяник» для помощи его родной команде в борьбе за Кубок Петрова.

— Дамир Жафяров, продолжая восстановление от травмы, в настоящее время ссылается на пункт о запрете на обмен, который был включен в контракт по требованию его представителей. Сторона игрока готова отказаться от этого пункта лишь в одном случае, который при этом не устраивает «Ак Барс». Несмотря на это, хоккейный клуб предпринимает большие усилия со своей стороны для поиска новой команды для хоккеиста на комфортных для всех условиях. В то же время Жафяров находится на равных условиях со всеми игроками «Ак Барса» и может работой доказать свое право выходить в основном составе, — объяснили ситуацию в «Ак Барсе».

В клубе призвали всех участников процесса вернуться к предметному диалогу без привлечения других сторон. Также в «Ак Барсе» обещали больше не комментировать сложившуюся ситуацию.

Сегодня агент спортсменов Шуми Бабаев рассказал, что Дамир Жафяров и Никита Евсеев обратились в дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с требованием разорвать их контракты с клубом. В ситуации он обвинил наставника «барсов». Он считает, что решения Зинэтулы Билялетдинова дискриминируют хоккеистов.



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Айрат Назипов