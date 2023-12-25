«Это дискриминация»: Дамир Жафяров и Никита Евсеев хотят расторгнуть контракт с «Ак Барсом»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Хоккеисты «Ак Барса» Дамир Жафяров и Никита Евсеев обратились в дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с требованием разорвать их контракты с клубом. Информацию подтвердил агент спортсменов Шуми Бабаев, обвинив в сложившейся ситуации тренера казанской команды.

— Это дискриминация конкретно со стороны тренера Зинэтулы Билялетдинова. Клуб к этому не имеет никакого отношения. «Ак Барс» выполняет все финансовые обязательства, делает то, что может. Но тренер Билялетдинов конкретно этих двух игроков убивает, вот и все. Ребята не имеют возможности играть в хоккей, — подчеркнул собеседник.

Бабаев назвал Дамира Жафярова «заложником» ситуации. По его словам, наставник команды «не дает обменять хоккеиста», а генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин не может это изменить.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Марат понимает, что ничего в этой ситуации сделать не может. Он признает наше право отстаивать свои интересы в дисциплинарном органе. Никакого конфликта между мной и клубом «Ак Барс» не существует. Его не будет. Я уважительно отношусь к казанскому клубу, у меня есть там игроки, я будут продолжать с ними работать. Но конкретная ситуация с конкретным человеком вынудила нас так поступить, — приводит слова агента «Матч ТВ».

Две недели назад Марат Валиуллин рассказал о готовности клуба обменять Дамира Жафярова. Он также допустил, что хоккеист все еще может продолжить карьеру в составе «барсов».

Позднее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, что тренерский штаб предоставил хоккеисту достаточно игрового времени. Он также добавил, что Жафярову доверяли, но спортсмен регулярно получал травмы и сейчас продолжает лечение.

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Айрат Назипов