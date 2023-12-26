Аналитики рассказали о самых необычных вакансиях в России в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В течение 2023 года компании открывали необычные вакансии как для начинающих специалистов, так и для опытных сотрудников. Об этом сообщают аналитики SuperJob.

Одним соискателям предлагали высокий оклад, другим — частичную занятость и дополнительные бонусы.

— Например, бесплатные билеты на цирковые представления, фрукты в тюбиках для поддержания витаминного баланса и удобный график для свободолюбивых, — цитирует RT экспертов.

В топ нетипичных вакансий от российских компаний вошли сборщик шампиньонов — им готовы выплачивать зарплату от 45 тыс. рублей ежемесячно. Кроме того, работодатели искали вожатого служебных собак — такой сотрудник может рассчитывать на 17—20 тыс. рублей. Тренеру лошадей обещают зарплату, равную 22—26 тыс. рублей, а лесопатологу — 40—45 тыс. рублей.

Кроме того, в рейтинг аналитики добавили вакансии конфетчика (оклад равен 22—25 тыс. рублей), воспитателя поросят (53 тыс. рублей), цветовода (18—20 тыс. рублей).

Напомним, увеличили доход своих сотрудников в этом году 65% компаний в России. Расширить штат высококвалифицированных работников и увеличить количество клиентов в 2023 году удалось по 47% предприятий и организаций. Дополнительные выплаты сотрудникам сохранили 40% респондентов. Почти такое же количество опрошенных — 39% — расширили поле своей деятельности.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина