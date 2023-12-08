В 2023 году повысили зарплаты персоналу больше половины российских работодателей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Увеличили доход своих сотрудников в этом году 65% компаний в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Расширить штат высококвалифицированных работников и увеличить количество клиентов в 2023 году удалось по 47% предприятий и организаций. Дополнительные выплаты сотрудникам сохранили 40% респондентов. Почти такое же количество опрошенных — 39% — расширили поле своей деятельности. Преумножили выручку компании 31% участников исследования, сделали ее более узнаваемой 28%. Также респонденты рассказали, что смогли выйти на новый рынок (16%). Включили в авторитетный топ компаний 6% предприятий и организаций.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Почти половина опрошенных — 48% — назвала проблемой, с которой им пришлось столкнуться в этом году, рост расходов. В свою очередь доходы уменьшились у каждого пятого работодателя — 19%. Также респонденты столкнулись с потерей части заказчиков (14%), необходимостью сократить дополнительные выплаты персоналу (7%) и направления бизнеса (6%). Сокращения ждали сотрудников 5% компаний. Еще по 2% участников исследования отказались от работы в офисе и сменили направление бизнеса.

В планы опрошенных на будущий год входит расширение штата работников (70%) и географии компании (45%). Каждый третий — 33% — собирается изменить систему вознаграждения персонала, а 26% — открыть новые направления деятельности компании. Также участники исследования планируют увеличить расходы на рекламу (24%), открыть новые офисы (20%), ввести гибридный формат работы (8%). Вкладывать меньше денежных средств в маркетинг и полностью переводить сотрудников на дистанционный формат работы будут по 4% опрошенных. На одном направлении сфокусируются 3% предприятий и организаций, откажутся от удаленки — 2%.

Напомним, передумали проводить новогодний корпоратив, чтобы сократить издержки, лишь 5% работодателей в России. Подавляющее большинство представителей компании — 75% — заявили, что их сотрудников ждет совместное празднование Нового года.

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Галия Гарифуллина