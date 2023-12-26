Технические навыки стали самыми востребованными навыками в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В текущем году чаще всего работодатели искали сотрудников, обладающих техническими навыками и знаниями. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

В число таких технических знаний, которыми должен обладать соискатель, чтобы быть востребованным на рынке труда, стали вождение автомобиля и знание методов выполнения определенной работы. Что касается так называемых гибких навыков, самыми важными стали доброжелательность, ответственность и обучаемость.

Самыми востребованными работниками в этом году аналитики назвали продавцов, водителей-курьеров, комплектовщиков заказов, менеджеров по работе с клиентами и менеджеров по продажам. От продавцов работодатели ожидают вежливости (встречается в 54% вакансий), умения работать на кассе (25%) и выкладывать товар (21%). Водителям-курьерам важно уметь доставлять заказы (46% вакансий) и товары (34%) и быть ответственными, а комплектовщикам — собирать заказы (43%), комплектовать (35%) и упаковывать продукцию (22%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

От менеджера по работе с клиентами представители компаний ожидали грамотную речь (43%), знания техники продаж продукта или услуги (29%) и высокий уровень обучаемости (28%). В свою очередь менеджер по продажам должен обладать навыком активных продаж (36%), своевременно выполнять план (33%) и знать, как привлечь новых клиентов (32%).

Напомним, в России сильно вырос дефицит рабочей силы. По итогам этого года стране не хватает примерно 4,8 миллиона работников. В середине года численность сотрудников, требующихся на предприятиях и в организациях, составила 6,8% от списочной численности. В прошлом году показатель был на уровне 5,8%.

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Галия Гарифуллина