Дефицит кадров в России составляет 4,8 млн человек

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

В России сильно вырос дефицит рабочей силы. По итогам этого года стране не хватает примерно 4,8 миллиона работников, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Института экономики РАН.

В середине года численность работников, требующихся на предприятиях и в организациях, составила 6,8% от списочной численности. В прошлом году показатель был на уровне 5,8%.

В материале уточняется, что около 91% российских компаний заявляют о кадровом голоде. Особенно велик спрос на массовый персонал, в том числе на продавцов, операторов и водителей.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, нехватка персонала сильнее всего ощущается в обрабатывающем производстве, строительстве и транспорте.

В конце ноября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране к 2030 году потребуется дополнительно 2 млн работников. Нехватка кадров может наблюдаться в сфере обрабатывающего производства, а также в транспортной отрасли и логистике.

В сентябре вице-премьер страны Марат Хуснуллин говорил, что России не хватает 50 тысяч строителей. Дефицит кадров к 2030 году может достигнуть 400 тысяч человек.

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Айрат Назипов