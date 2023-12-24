Эксперты предрекли подорожание автомобилей в России на 10%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эксперты не ожидают стабилизации цен на автомобили в 2024 году. Их стоимость в следующем году может подняться на 10—12%, рассказал замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев.

— Для грубой оценки динамики цен можно использовать зависимость средневзвешенной цены автомобиля от показателя официальной годовой инфляции. Так, например, в 2022 году инфляция составляла 12%, а рост цены — 29%, в 2023 году эти показатели прогнозируются на уровнях 7,5% и 21% соответственно. И если в бюджете РФ на 2024 год показан прогноз по минимальной инфляции 4,5%, то рост цены может составить уже не менее 10—12%, — считает он.

Директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский прогнозирует, что в 2024 году подорожание автомобилей возможно на 5—10%. Для стабилизации цен необходимы устойчивый курс рубля, стабильная и доступная ставка по кредитованию на протяжении хотя бы квартала, разумный размер утильсбора.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Как рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, автомобили будут дорожать на 2—3% ежеквартально.

Автомобили с пробегом за ноябрь в столице Татарстана подорожали в среднем на 13% и стали стоить 1,3 млн рублей. Средняя цена на новые легковые машины в Казани увеличилась на 0,5%, достигнув 3,1 млн рублей. Больше всего выросла цена на такие модели, как Lada Vesta (средняя стоимость была равна 1,7 млн рублей; +8% к ноябрю), Lada Niva (1,3 млн рублей; +6,4%), Jetour Dashing (3 млн рублей; +5,2%). Также в пятерку подорожавших моделей вошли Omoda S5 (2,4 млн рублей; +4,4%) и Exeed TXL (4,4 млн рублей; +4,3%).



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Айрат Назипов