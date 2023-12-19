Татарстан вошел в топ-10 по выдаче микрозаймов в ноябре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам ноября 2023 года Татарстан занял 6-е место в России по выдаче микрозаймов, следует из данных Национального бюро кредитных историй. В топ-5 вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Башкортостан и Свердловская область.

За ноябрь татарстанцы взяли 84,7 тысячи «займов до зарплаты». По сравнению с октябрем их количество уменьшилось на 0,6%.

В большинстве регионов, вошедших в топ-5, также зафиксировали снижение числа выданных микрозаймов: в Москве — на 1,1%, в Краснодарском крае — на 0,3%, в Свердловской области — на 2,4%. В Московской области их количество выросло на 0,1%, в Башкирии — на 0,3%.

Топ-30 регионов России по количеству выданных в ноябре «займов до зарплаты» заняла Удмуртия. Ее жители взяли 31,2 тысячи таких займов, что на 1,2% меньше, чем в предыдущем месяце.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным 2 тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, сведения которых обрабатывает НБКИ, в конце осени 2023 года в России оформили 2,92 млн микрозаймов. Это на 0,7% меньше, чем в октябре.

Напомним, за сентябрь 2023 года жители Татарстана взяли 82 573 микрозайма — на 3,8% меньше, чем в августе. С этим показателем республика занимала 6-е место среди 30 российских регионов-лидеров.



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Татьяна Демина