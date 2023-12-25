Татарстанским покупателям специальной и коммунальной техники выделили субсидии

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане утвердили порядок предоставления в 2023 году субсидий из республиканского бюджета юрлицам на возмещение части затрат, связанных с покупкой специальной и коммунальной техники. Постановление утвердил премьер-министр региона Алексей Песошин.

Получателей субсидии определит Минстрой Татарстана. Желающим ее получить необходимо предоставить в ведомство заявку. Она включает в себя сопроводительное письмо, копии различных документов и справку, подписанную руководителем.

Субсидии предназначены для юридических лиц, которые предоставляют технику в аренду организациям в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. На деньги могут претендовать организации, осуществляющие деятельность в Татарстане и уплачивающие налоги в республиканский бюджет.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, казанский «Горводзеленхоз» намеревался потратить на аренду зимней спецтехники 100 млн рублей. Согласно документам, КАМАЗы, грейдеры и погрузчики должны быть еще и с водителями. Сколько автомобилей будет закуплено и часто ли коммунальщики предпринимают такие шаги — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов