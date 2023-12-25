Рустам Минниханов поздравил участников Республиканской елки с Новым годом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с Новым годом школьников, приехавших на Республиканскую новогоднюю елку, которая проходит на «Татнефть Арене» в Казани. Он напомнил, что в уходящем году учащиеся обеспечили республике звание «самого читающего региона».

— Одиннадцатый год подряд Татарстан занимает третье место по числу победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, — напомнил раис Татарстана.

Напомним, 25 декабря в Казани проведут две республиканские елки. В праздниках в общей сложности должны принять участие 17 тысяч несовершеннолетних, из которых около 9,5 тысячи — дети из семей участников специальной военной операции.

На республиканскую елку в Казань пригласили детей от 7 до 17 лет из всех 45 муниципальных образований Татарстана. В день ее проведения для приезжих ребят организуют питание.

Из-за непогоды школьники более чем из трети районов Татарстана не смогли вовремя добраться на республиканскую новогоднюю елку. Как сообщает корреспондент «Реального времени» из «Татнефть Арены», они уже доехали до места проведения праздника.

Напомним, в Татарстане действует штормовое предупреждение — наблюдаются метель и снежные заносы на дорогах. Они сохранятся до 26 декабря.

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Галия Шакирова