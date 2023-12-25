В Татарстане за 11 месяцев выросло число выявленных преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — ноябрь 2023 года в Татарстане зарегистрировали 51 268 преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 5,8%, следует из данных МВД России.

Число зарегистрированных преступлений выросло в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Исключения — Нижегородская область (-6,2%), Мордовия (-3,6%), Ульяновская область (-3,6%) и Удмуртия (-1,5%).

Заметнее всего количество выявленных уголовно наказуемых деяний в ПФО по итогам января — ноября 2023 года выросло в Марий Эл — на 6,2%. За 11 месяцев в соседней с Татарстаном республике зарегистрировали 7 672 преступления.

Количество зафиксированных уголовно наказуемых деяний увеличилось также в Пензенской области (+5,1%), в Башкортостане (+3,6), Чувашии (+3%), Саратовской области (+2,7%), Пермском крае (+2%), Кировской (+1,9%) и Оренбургской области (+1,5%). Минимально их число выросло в Самарской области — на 0,1%, до 43 763.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе за 11 месяцев 2023 года выявили 356 674 преступления, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В России зарегистрировали 1 804 830 уголовно наказуемых деяний — на 1% меньше, чем за январь — ноябрь 2022 года.

Напомним, в Казани оперативная обстановка в преддверии новогодних каникулах оценивается как стабильная. Она находится под контролем правоохранительных органов.



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Татьяна Демина