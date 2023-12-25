Управление МВД по Казани: оперативная обстановка в городе стабильна

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Оперативная обстановка в Казани в преддверии новогодних каникулах оценивается как стабильная. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель начальника Управления МВД России по городу Никита Жирнов.

— В целом оперативная обстановка в городе стабильна. Находится под контролем правоохранительных органов, — заявил он.

В новогодние каникулы обеспечивать охрану общественного порядка в Казани будут не только сотрудники МВД, но и Росгвардии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале 2024 года жители Татарстана, работающие в организациях с пятидневной рабочей неделей, будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. На работу они выйдут 9 января.



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Татьяна Демина